CHINA: In dem riesigen Land in Asien wurde das Virus als erstes entdeckt. Das ist nun schon etwa ein halbes Jahr her. Daher bekam das Land das Virus auch früher als andere wieder in den Griff. Trotzdem gibt es die Sorge, dass sich das Virus noch einmal verbreiten könnte. Die Leute tragen weiter einen Schutz über Mund und Nase. Das sind die Menschen in China anders als in Europa gewohnt. Schon früher haben sie solche Masken oft getragen.

KENIA: In dem Land im Osten Afrikas breitet sich das Virus noch recht langsam aus. Die Regierung verhängte sehr früh ziemlich strenge Regeln. Dazu gehörte etwa eine Ausgangssperre von abends bis morgens. Diese Maßnahmen haben die Kenianer schwer getroffen. Denn die meisten haben keine Jobs mit einem festen Gehalt und keine Ersparnisse. Wenn also eine Taxifahrerin oder ein Straßenverkäufer plötzlich kaum mehr Kunden hat, haben sie auch kein Geld mehr für ihre Familie.

BRASILIEN: In Brasilien in Südamerika sind sehr viele Menschen an dem Coronavirus gestorben. Trotzdem werden an vielen Orten die Regeln gelockert. Geschäfte öffnen wieder, Einkaufszentren und Strände. Viele Menschen können es sich nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Manche nehmen das Virus auch nicht ernst. Das hat auch mit dem Präsidenten zu tun. Er hält wenig von den strengen Regeln.

RUSSLAND: Die Russen haben eine harte Zeit hinter sich. Mehr als zwei Monate durften etwa die Bewohner von Moskau ihre Wohnungen kaum noch verlassen. Nun verkündete die Regierung: keine Einschränkungen mehr beim Spazierengehen! Nur eines gilt noch immer: Im Supermarkt und in den Bussen müssen die Moskauer Handschuhe tragen und eine Maske aufsetzen. Trotzdem ist die Lage noch immer angespannt.