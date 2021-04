Viele Freiwillige machten bei einer Putz-Aktion am Uru-Uru-See in Bolivien mit. Foto: Radoslaw Czajkowski/dpa

Doch der See leidet schon länger unter der Verschmutzung. Zudem trocknet er mehr und mehr aus. Zu dem ganzen Müll kommen noch giftige Stoffe, die in den See geschwemmt werden. Sie stammen unter anderem von kleinen Bergbau-Unternehmen und von Fabriken in der Stadt Oruro. Die liegt nördlich des Sees. Auch große Mengen des Abfalls kommen aus der Stadt über Zuflüsse in den See.

Der verschmutzte Teil des Sees soll nun gesäubert werden. In dieser Woche machten schon viele Freiwillige bei einer Aufräum-Aktion mit. Bis der ganze Müll weg ist, wird es aber wohl noch einige Zeit dauern.