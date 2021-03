Meghan und Harry wollten ab da vor allem in Nordamerika leben. In einem Interview erzählte Prinz Harry jetzt, dass er dort Dinge mit seinem Sohn Archie unternehmen kann, die er als Kind nicht machen konnte: Fahrradfahren! "Ich denke, das Highlight für mich ist, ihn hinten aufs Fahrrad auf seinen kleinen Kindersitz zu setzen und ihn auf Radtouren mitzunehmen", sagte Harry. Archie wird bald zwei Jahre alt.

In Großbritannien steht die Königsfamilie oft unter Beobachtung, etwa von Reportern. Auch das ist ein Grund, warum Harry und Meghan nicht mehr Teil des Ganzen sein wollten. Ihre Entscheidung und auch das Interview am Sonntag kamen aber nicht bei allen Leuten gut an.