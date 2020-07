Hast du einen Glücksbringer? Vielleicht ein Stofftier oder eine besondere Münze? Oder fällt dir bei dem Wort etwas ganz anderes ein? In einem neuen Glücksmuseum in unserem Nachbarland Dänemark dreht sich jedenfalls alles um dieses Thema. Am Dienstag eröffnete es in der Hauptstadt Kopenhagen.