Sie sammelten Informationen von über 100 Expertinnen und Experten und veröffentlichten nun ihr Ergebnis. Die Forscher sagen: Blasen die Menschen weiterhin so viele Treibhausgase in die Luft wie jetzt, könnte der Meeresspiegel um mehr als einen Meter steigen. Das Wasser würde also zum Beispiel den Menschen gefährlich werden, die sehr nah an den Küsten leben.

Treibhausgase werden etwa beim Heizen oder Autofahren in die Luft geblasen. Sie sorgen dafür, dass die Erde sich nach und nach erwärmt. Dadurch schmilzt unter anderem das Eis in der Antarktis. So steigt der Wasserspiegel. Fachleute warnen: Um das zu verhindern, müssen die Menschen viel stärker auf den Ausstoß von Treibhausgasen achten.