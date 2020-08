Der Staats-Chef Alexander Lukaschenko soll mit Abstand die meisten Stimmen bekommen haben. Das sagen Vertreter des Staates. Doch viele Menschen in dem Land glauben das nicht. Eigentlich habe seine Gegnerin Swetlana Tichanowskaja gewonnen, sagen sie. Bei der Wahl sei betrogen worden. Das nennt man Wahlfälschung.

Länder, in denen bei Wahlen betrogen wird oder in denen es keine Wahlen gibt, sind oft Diktaturen. Das heißt, dass ein Mensch oder eine kleine Gruppe von Menschen dort alleine alles bestimmen. "In Diktaturen werden Wahlen durchgeführt, aber sie sind ein Schauspiel", sagt ein Politik-Experte. Damit meint er: Die Herrschenden können nicht verlieren. Zur Not lassen sie die Wahl fälschen.

In Diktaturen haben die Menschen viel weniger Freiheiten als in Demokratien. In Belarus ist es etwa so: "Seit 26 Jahren herrscht ein Mann mit Hilfe von Polizei, Geheimdiensten und Gewalt. Wann immer es nötig ist, unterdrückt er sein Volk", sagt der Experte.

Er erklärt: Anders als in anderen Diktaturen dürfen die Menschen in Belarus ins Ausland reisen oder dort arbeiten. Dafür gibt die Regierung vor, was gesagt werden darf und was nicht. Wer sich nicht daran hält, wird etwa verhaftet oder muss sogar um sein Leben fürchten.

Trotzdem protestieren viele Menschen in Belarus jetzt auf den Straßen. Die Polizei geht allerdings brutal gegen sie vor. Viele wurden verletzt, ein Mensch soll sogar gestorben sein. Viele Demonstranten bleiben friedlich. Das sei klug von ihnen, sagt der Experte. So zeigten sie den anderen Menschen im Land und im Rest der Welt, von wem die Gewalt ausgeht.