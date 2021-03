Stell dir vor, du hast dein persönliches Glücksschwein immer dabei. Mit einer Tasche in Schweinsform wäre das durchaus möglich. In Großbritannien wurde gerade so ein Teil versteigert. Bei einer Versteigerung bieten Menschen Geld für Gegenstände. Wer bereit ist, am meisten dafür zu bezahlen, bekommt die Dinge dann.