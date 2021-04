Bald soll aber ein noch größerer Jesus in einer anderen Stadt in Brasilien stehen. In Encantado im Süden des Landes wird an einer Statue gebaut, die 43 Meter hoch werden soll. Mit einem Aufzug sollen Besucher zu einer Aussichtsplattform auf Höhe der Brust fahren können. Der Bürgermeister hofft, dass die bislang unbekannte und viel kleinere Stadt als Rio so bald viele Besucher anlockt.

Zwischen den Bürgermeistern der beiden Städte ist nun ein kleiner Wettstreit entstanden. Aber wohl nur zum Spaß: Der Bürgermeister von Rio de Janeiro möchte gerne zur Eröffnung der Statue in Encantado kommen. Die soll schon Ende des Jahres sein.