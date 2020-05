Vor mehr als 7000 Jahren verlief an dieser Stelle ein Graben. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Als sie die Erde beiseite schafften, fanden sie einen zugeschütteten Graben. Dieser ist rund 7200 Jahre alt. Der Graben zog sich um ein Gebiet, auf dem Häuser standen.

In einer Grube lag ein Stück Keramik. "Das deutet auf einen heiligen Ort hin", sagte die Leiterin der Ausgrabung. Sie denkt, dass die Menschen in der Steinzeit an diesem Ort bestimmte Rituale durchgeführt haben. Dabei zerbrachen sie wohl Keramik und nutzten Feuer.