Umarmungen von Freunden und ihrer Familie direkt nach dem Sieg fielen in diesem Jahr allerdings aus. Denn aus Sorge vor dem Coronavirus waren in der Sendung keine Zuschauer erlaubt. Auch Heidi Klum war nicht persönlich im Fernsehstudio, sondern aus ihrem Zuhause in der Stadt Los Angeles in den USA zugeschaltet.

Insgesamt waren vier Kandidatinnen im Finale angetreten. Teilnehmerin Lijana verkündete jedoch in der Sendung, dass sie aussteigen wolle. Die 24-Jährige war zuvor von Zuschauern attackiert und beschimpft worden. "Deswegen verzichte ich auf das Finale", erklärte sie.