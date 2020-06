Am Donnerstag feiern Katholiken in ganz Deutschland Fronleichnam. In einigen Bundesländern fällt deshalb sogar die Schule aus. Doch warum heißt dieser Feiertag eigentlich so? Das Wort "Vron" bedeutete früher "Herr" und "Lichnam" so etwas wie "Körper". An Fronleichnam geht es also um den Körper eines Herren. Nicht um irgendeinen, die Katholiken meinen damit Jesus Christus.