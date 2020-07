Die Stadt Mannheim hat aber auch einen neuen Bürgermeister, der nur für die Nacht da ist. Robert Gaa heißt der. Er und ein anderer Nachtbürgermeister kümmern sich darum, dass es nachts keinen Ärger in der Stadt gibt. Das könnte sein, wenn sich eine Menge Leute an einem beliebten Ort treffen. Andere wollen dort in der Nähe in ihren Wohnungen aber in Ruhe schlafen können.

Robert Gaa versucht dann zu schlichten. Zum Beispiel, wenn sich Leute von einer Kneipe in der Nachbarschaft gestört fühlen. Die ganze Nacht in der Nachtbürgermeister aber auch nicht unterwegs.