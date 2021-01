In diesem Jahr passen die vier Wochen vom Februar perfekt in den Kalender. Das bedeutet: Der Februar startet an einem Montag und endet an einem Sonntag. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In diesem Jahr ist der Februar noch etwas ungewöhnlicher. Denn seine vier Wochen passen perfekt in den Kalender. Das bedeutet: Der Februar startet an einem Montag und endet an einem Sonntag. So genau geht das bei den anderen Monaten nie auf. Auch im Februar passt es nur selten so genau. Den nächsten Februar dieser Art gibt es erst im Jahr 2027.