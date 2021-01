In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

In den vergangenen Jahren wurden bei uns weniger Menschen geboren als gestorben sind. Trotzdem leben heute etwas mehr Leute in Deutschland als noch vor zehn Jahren: Es sind etwas mehr als 83 Millionen Menschen, schätzen Fachleute.

Das kommt daher, weil jedes Jahr Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland ziehen. Das waren zuletzt oft mehr als diejenigen, die das Land verlassen haben.

Die Corona-Krise hat auch hier etwas verändert. Experten berichteten am Dienstag, es seien weniger Menschen nach Deutschland gekommen. Außerdem seien etwas mehr Menschen gestorben als in anderen Jahren. Insgesamt ist deshalb die Zahl der Menschen in Deutschland nicht weiter gestiegen.