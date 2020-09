Auch Hotels haben es in der Corona-Krise nicht leicht. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Fachleute haben den Monat Juli aus diesem Jahr mit dem gleichen Monat vom letzten Jahr verglichen. Dabei kam heraus: In den Hotels und ähnlichen Betrieben gab es im Juli des letzten Jahres mehr als doppelt so viele Übernachtungen von ausländischen Gästen wie dieses Jahr.

Dafür hatten viele Hotels gehofft, dass mehr Gäste aus Deutschland kommen würden. Schließlich reisten auch viele Menschen von hier in den Ferien nicht ins Ausland. Doch auch die Übernachtungen von Gästen aus Deutschland waren in diesem Jahr weniger. Allerdings ist der Unterschied nicht ganz so stark.