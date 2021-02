Was ist an meiner Schule los? Wer das wissen will, kann an vielen Schulen in eine Schülerzeitung schauen. Die werden von Schülern und Schülerinnen gestaltet. Sie überlegen, was die anderen Kinder interessieren könnte. Dann recherchieren sie, schreiben die Texte und machen Fotos. Manche drehen auch Videos für Online-Zeitungen oder Blogs.