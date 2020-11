Für den Schulweg war teilweise schon eine dicke Jacke und eine Mütze nötig. Denn morgens war es an einigen Orten zuletzt ungemütlich kühl. Doch zum Beginn der Woche kann die Winterjacke vielleicht noch mal am Haken hängenbleiben. Das gilt in vielen Teilen Deutschlands, besonders aber im Südwesten. "Bis zu 24 Grad sind am Montag am Oberrhein möglich", sagte eine Wetter-Expertin.