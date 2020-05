Das war einigen Forschern aus Finnland aber nicht genau genug. Also verbanden sie die Daten aus dem Weltraum mit Messungen auf dem Boden. Und sie fanden heraus: In Nordamerika ist die Schneemenge deutlich kleiner geworden. In Europa und Asien hingegen veränderte sich die Menge nicht so stark. In einigen Gegenden wurde sogar mehr Schnee gemessen als früher.

Und warum wollen Forscher das überhaupt wissen? Die Menge des Schnees hat etwas damit zu tun, wie das Klima auf der Erde ist und wie viel Süßwasser es gibt. Die Daten sollen außerdem helfen, Wetter besser vorherzusagen.