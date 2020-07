Im Land Japan gibt es für Zugreisen speziell mit Essen gefüllte Boxen. Man kann sie an Bahnhöfen kaufen. Sie sind sehr beliebt bei den Reisenden. Doch in der Corona-Krise sind auch in Japan weniger Menschen unterwegs. Auf das leckere Essen in den beliebten Boxen müssen sie aber nicht verzichten.

Eine japanische Zeitschrift berichtete: Viele Eisenbahn-Fans bestellen sich die Boxen im Internet und lassen sie nach Hause liefern. Manche setzen sich beim Essen dann sogar so ans Fenster, als würden sie sich in einem Zug befinden. Das ist wie ein Picknick im eigenen Zuhause.