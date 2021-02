Bevor es nun zurück in die USA geht, stehen aber noch Erkundungsflüge in den Nachthimmel an. 20 Mal soll der Flieger starten und jeweils 10 Stunden in der Luft bleiben. "Wir werden für gute fünf Wochen von Köln-Bonn aus Wissenschaftsflüge über Mitteleuropa und dem Nordatlantik machen und dort wichtige astronomische Beobachtungen durchführen, die uns helfen, das Universum besser zu verstehen", erklärte einer der Verantwortlichen.