An diesem Sonntag könntest du dafür Danke sagen: Denn dann ist Muttertag. Statt Blumen zu kaufen, kannst du auch einfach selbst welche basteln. Dafür brauchst du lediglich buntes Papier, Holzstäbchen, grüne Farbe, einen Stift, Schere und Kleber. Wenn du kein buntes Papier zu Hause hast, kannst du auch weißes Papier anmalen. Statt eines Holzstäbchens eignet sich auch ein Strohhalm.

Dann geht es los: Für die Blüten malst du ein Schneckenhaus auf ein normales Blatt Papier. Daran entlang schneidest du eine lange Papierschlange aus. Wenn du nicht genau auf der Linie schneidest, sehen die Blütenblätter später sogar noch echter aus.

Nach dem Ausschneiden rollst du die Papierschlange von außen nach innen auf. Ein Tipp: Halte den aufgerollten Teil der Papierschlange zwischen Daumen und Zeigefinder fest und drehe mit der anderen Hand an der Rolle. So lässt sich das Papier ganz leicht aufrollen. Dann streichst du Kleber auf das innerste Stück der Papierschlange und klebst die Blüte darauf fest.

Während die Blüten trocknen, kannst du die Blätter aus grünem Papier ausschneiden und die Holzspieße grün anmalen. Anschließend stichst du die Spieße durch die Blüten und klebst sie fest. Das ist ein bisschen knifflig. Wenn die Blüten nicht an den Stielen halten, kannst du sie auch mit Klebestreifen festkleben.

Zum Schluss klebst du die Blätter an. Beachte dabei, dass die Blätter nur oben am Stiel festgeklebt werden. Sonst passen die Blumen später nicht in deine Vase. Wenn der Kleber getrocknet ist, sind deine Blumen fertig. Stelle sie zum Muttertag in eine Vase auf den Frühstückstisch. Wenn du ihn alleine deckst, freuen sich Mama und Papa bestimmt noch mehr darüber.