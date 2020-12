In Großbritannien sollen die Impfungen gegen das Coronavirus bald losgehen. Foto: BioNTech SE/dpa

In Großbritannien sagte eine Behörde am Mittwoch nun: Dieser Impfstoff ist sicher und darf gespritzt werden! Damit ist es das erste Land, in dem er angewendet werden darf.

Die Firmen wollen bis zur nächsten Woche bereits 800 000 Portionen des Mittels nach Großbritannien schicken. Es muss dann zweimal verabreicht werden, damit man geschützt ist. "Zu Wochenbeginn werden wir das Impfprogramm gegen Covid-19 hier in diesem Land starten", sagte der zuständige Minister. Covid-19 heißt die Krankheit, die vom Coronavirus ausgelöst wird.

In Deutschland und den anderen Ländern der Europäischen Union müssen wir uns noch etwas gedulden: Bis Ende Dezember soll hier entschieden werden, ob der Impfstoff eingesetzt werden darf.