Aber warum braucht das Orchester überhaupt jemanden, der Zeichen gibt? Ein Dirigent erklärt es: "Wenn 20 Menschen auf eine Wanderung gehen, hat jeder eine andere Idee über welchen Weg sie zu ihrem Ziel kommen. Der Dirigent ist im Prinzip der Reiseführer." Er zeige den Anfang und das Ende, die Geschwindigkeit und die Lautstärke an.

Die Dirigentin Joana Mallwitz kann das sehr gut. Sie hat schon mit 13 Jahren angefangen an einer Musikhochschule zu studieren. Inzwischen steht sie meist im Staatstheater in der Stadt Nürnberg auf der Bühne. Weil sie mit ihrer Arbeit so viele Menschen begeistert, bekommt sie nun vom Bundesland Bayern einen Preis. Er wird ihr am 12. November in einer Video-Schalte verliehen.