Für die Rückkehr kletterten die drei in eine Raumkapsel. Dann dockten sie von der Raumstation ab und nahmen Kurs auf die Erde. Mit Hilfe etwa von Abbrems-Motoren wurde die Kapsel langsamer. Am Ende öffnete sich noch ein Fallschirm, damit die Kapsel sanft landen konnte.

Die Kapsel ging in einer Steppe im Land Kasachstan in Asien nieder. Helfer eilten herbei, um den Raumfahrern zu helfen. Allen dreien geht es gut! Sie kehren nun nach Hause zurück. Zwei der Raumfahrer leben im Land USA, einer in Russland.