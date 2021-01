Diese Baumringe waren früher gesammelt worden. Man schrieb dabei auf, wie alt sie waren. Diese Stücke haben die Sonnenforscher untersucht. Es ging ihnen um einen bestimmten Kohlenstoff darin. Der heißt C14. Denn der zeigt an, in welcher Menge bestimmte Stoffe in der Erdatmosphäre vorhanden waren, als der Baum ein Stück wuchs. Das geht wiederum zurück auf Ereignisse auf der Sonne.

So konnten die Forscher zum Beispiel messen, dass die Sonne im Jahr 993 eine große Menge bestimmter Teilchen ins All schleuderte. Die sorgten nämlich für viel C14 auf der Erde. Das zu wissen sei nützlich, meint einer der Wissenschaftler: "Es erlaubt uns auch besser abzuschätzen, wie sich die Sonne in Zukunft verhalten könnte."