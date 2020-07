Zum Beispiel bei Kleidung: Erst wird Baumwolle gepflückt, daraus Stoff gewebt und dann wird daraus in einer Fabrik etwa ein T-Shirt genäht. Danach bringen es Leute mit Lastwagen und Schiffen und Flugzeugen nach Deutschland. Am Ende kommt es in ein Geschäft.

Dabei guckt am Ende dieser Kette oft keiner, ob alles gut gelaufen ist. Zum Beispiel, ob eine Näherin gerecht bezahlt wurde oder eher zu viele Stunden ohne Pause T-Shirts nähen musste.

Das will die Regierung nun mit einem neuen Gesetz für Lieferketten ändern. Dann müssten Firmen in Deutschland sich darum kümmern, ob die Menschen überall gerecht behandelt wurden. Es sei heute möglich, genauer hinzugucken und so was nachzuweisen, sagte eine Politikerin am Mittwoch. Viele Firmen sind allerdings dagegen. Sie meinen, so ein Gesetz würde ihnen Nachteile bringen. Andere finden die Idee aber gut und fordern etwa, auch den Schutz der Umwelt in das Gesetz aufzunehmen.