Heidelberg. Schools Out - so heißt es gerade im ganzen Land. Die RNZ springt ein und stellt gemeinsam mit Lehrern der Region spannende und knifflige Aufgaben aus jedem Lernbereich. Ob ihr wohl zum richtigen Ergebnis gekommen seid?

Lektion 14: Physik

Der Motor funktioniert nach dem Prinzip des Energieerhaltungssatzes – in dem Gummi wird beim Spannen Energie gespeichert. Je mehr ihr spannt, desto weiter geht es – bis zu dem Punkt, an dem Gummi oder Reifen durchdrehen. Eure Rolle dürfte weiter fahren (und eher losfahren), je ebener der Untergrund ist. Das liegt am geringeren Roll- bzw. Anfahrwiderstand. Ähnlich ist es, je runder die Reifen sind, – auf CDs geht es besser als auf selbstgeschnitten Pappkreisen.

Lektion 13: Englisch

Die genannten Zahlen sind die Jahre 2525, 3535, 4545, 5555, 6565, 7510, 8510 und 9595 sowie 10.000 und eine Milliarde (Englisch: a billion). Die Körperteile arms, eyes, head, legs und teeth kommen vor sowie als Familienmitglieder husband, wife, son und daughter (Ehemann, Ehefrau, Sohn und Tochter).

Lektion 12: Geschichte

Die Olympischen Spiele werden heute nach einem Rotationsprinzip der Kontinente vergeben. In der Antike durften nur Griechen teilnehmen. Nach den olympischen Spielen kommen die Paralympics. Kaiser Theodosius verbat die antiken Spiele als unchristlich. Die vier Jahre zwischen den Spielen heißen Olympiade. Die Spiele der Neuzeit waren eine Idee von Baron de Coubertin. Die Sommerspiele 1936 fanden in Berlin statt, zum Ärger der Nazis gewann Jesse Owens vier mal Gold. In der Antike durften Frauen nicht mitmachen. Die Spiele waren Göttervater Zeus gewidmet. Das gesuchte Lösungswort ist die griechische Halbinsel Peloponnes.

Lektion 11: Deutsch

Die zehn Anagramme lösen sich wie folgt auf: Emma Heb ist Hebamme. Uta R. Kramf ist Marktfrau. Iris Rufen arbeitet als Friseurin, Marleen Heither als Mathelehrerin. Dr. Tina Zeniker ist Kinderärztin. Pako Bette ist Paketbote, Rick Hatte Architekt. Hans-Tilo Fulpat ist Lufthansapilot, Walter Schant ist Rechtsanwalt, und Harald Spellbein verdient als Handballspieler sein Geld.

Lektion 10: Mathematik

Das Pizzablech (40 x 32 cm) hat genau 1280 Quadratzentimeter. Ein Fünftel davon sind 256, also zum Beispiel ein Quadrat von 16 Zentimetern Seitenlänge. Wenn man dieses genau in der Mitte platziert, nimmt es den vier Vierteln des Blechs (20 x 16 = 320 Quadratzentimeter) jeweils dieselbe Fläche ab (8 x 8 = 64). Wenn man also von den Kanten des Quadrats mittig und im rechten Winkel zur Blechkante schneidet, entstehen fünf identisch große Stücke. Ein rundes Mittelstück hätte gemäß der Formel "Fläche = Pi mal Radius im Quadrat" einen Radius von etwa 9 Zentimetern bzw. 18 Zentimeter Durchmesser.

Lektion 9: Astronomie

a) Bis Jupiter und Saturn sich wieder begegnen, hat Jupiter einmal mehr die Sonne umrundet. Er legt pro Jahr 1/12 seiner Umlaufbahn zurück, Saturn pro Jahr 1/30. Bezeichnet x die Anzahl der Jahre, so erhält man also die Gleichung: 1/12 · x = 1/30 · x + 1 Daraus ergibt sich 1/20 · x = 1 und x = 20. Es dauert also 20 Jahre von einer Konjunktion bis zur nächsten.

b) In diesen 20 Jahren legt der Saturn zwei Drittel seiner Umlaufbahn zurück, dies entspricht einem Winkel von 240 Grad (ca. acht Tierkreiszeichen).

c) Die Abfolge der Tierkreiszeichen lautet Krebs – Löwe – Jungfrau – Waage – Skorpion – Schütze – Steinbock – Wassermann – Fische – Widder – Stier – Zwillinge. Die nächste Konjunktion liegt stets ca. acht Tierkreiszeichen weiter (bzw. vier zurück). Auf die im Sternbild Stier im Jahr 2000 folgt nun also Steinbock.

d) Ein Grad hat 60 Bogenminuten (wie eine Stunde 60 Minuten hat). Ein halbes Grad beträgt also 30 Bogenminuten. Der geringste Abstand zwischen Jupiter und Saturn, sechs Bogenminuten, entspricht also einem Fünftel der Größe des Mondes an unserem Nachthimmel.

Lektion 6: Logik

Der Fisch gehört dem Deutschen! Ganz links wohnt im gelben Haus der Norweger mit seiner Katze, isst Weizenbrot und trinkt Wasser. Daneben wohnt im blauen Haus der Däne mit dem Pferd, isst Müslibrot und trinkt Tee. Im roten Haus wohnt der Brite mit dem Vogel, isst Haferbrot und trinkt Milch. Daneben folgt im grünen Haus der Deutsche mit dem Fisch, isst Roggenbrot und trinkt Kaffee. Ganz rechts wohnt im weißen Haus der Schwede mit dem Hund, isst Weißbrot und trinkt Bier.

Lektion 4: Französisch - Sauvez la planète!:

> 1. utiliser encore une fois: réutiliser / la terre: notre planète / ne pas aller à l’école: (participer à) la grève scolaire

> 2. Die Klimabewegung heißt "Vendredis pour l’avenir"; auch die Bezeichnungen "Vendredis pour le futur" oder "Vendredis pour le climat" sind verbreitet.

> 3. Julien fährt seit 2019 mit dem Fahrrad statt mit dem Auto. Damit schont er das Klima und trainiert gleichzeitig.

> 4. Die "initiative zéro plastique" hat zum Ziel, nur Produkte zu kaufen, die man wiederverwenden oder kompostieren kann, etwa Glasflaschen, Papier- oder Stofftaschen, Pappschachteln.

Lektion 3: Biologie - Kresse Sache:

Ohne Wasser, Wärme und Sauerstoff tut sich in euren Kressegärtchen nichts. Licht und Erde sind zum Keimen nicht nötig, aber fürs spätere Wachstum. Dann werden die Pflänzchen immer zur Lichtquelle hin wachsen – sogar auf dem Kopf!

Lektion 2: Latein - Kaiser gesucht:

Die Auflösung unseres Latein-Rätsels vom Mittwoch:

L: Hannibal führte ein Heer mit Kriegselefanten über die Alpen, um Rom anzugreifen.

A: Das lateinische Wort für "Krone" lautet Corona – und ist heißer Anwärter auf das Wort des Jahres.

T: Das Prädikat ist im Lateinischen das wichtigste Satzglied (aber das Subjekt endet zum Glück auch auf T).

E: "amica" ist die Freundin – und Freundinnen im Nominativ Plural heißen amicae.

I: Beim Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. wurde Pompeji verschüttet.

N: Asterix-Leser wissen natürlich, dass Cäsar Gallien eroberte.

M: Der Akkusativ Singular von amicus heißt amicum.

A: Bete und arbeite, also "ora et labora" heißt es in benediktinischen Klöstern.

C: Ja sag mal! "Dic" ist der Imperativ Singular von dicere (sagen).

H: Romanische Sprachen gehen auf Latein zurück. Und Spanisch ist die wichtigste davon, weltweit sogar die zweithäufigste Muttersprache.

T: "Errare humanum est", heißt es. Irren ist menschlich!

S: Nicht Cäsar, sondern Augustus (von 27 v. Chr. bis 14 n. Chr.) gilt als der erste römische Kaiser.

P: Zum Beispiel bei Odysseus kommt ein einäugiger Riese vor – ein Zyklop.

A: Rom hieß in Rom (und heißt noch immer) Roma.

S: Wörtlich "Ausgang", im medizinischen Sinn auch "Tod" – das bedeutet "Exitus".

S: Ein "schwarzer Tag" heißt auf Latein "dies ater" – aber heute soll für dich keiner sein!

Lektion 1: Mathematik - Mit dem Hochsprungstab zum Königstuhl:

Teil a) Zuerst müssen wir wissen, wie hoch eine Stufe ist:

270 Meter : 1200 = 0,225 Meter

Vom Heidelberger Schloss zum Mount Everest wären es

8848 Meter – 250 Meter = 8598 Höhenmeter

8598 Meter : 0,225 Stufenhöhe = 38214

Zum Mount Everest wären es 38214 Stufen.

b) Der Stabhochspringer nimmt auf einmal x von insgesamt 1200 Stufen. Da er noch zwei Sprünge bräuchte, um doppelt so viele Sprünge machen wie Stufen pro Sprung, springt er 2x-2 mal.

Rechenansatz

1200 : x = 2x – 2

1200 = 2x2 – 2x

2x2 – 2x – 1200 = 0

x2 – x – 600 = 0

Und nun kommt eine p-q-Formel ins Spiel:

Daraus ergibt sich:

Eine negative Zahl scheidet als Ergebnis aus. Der Springer überspringt also 25 Stufen, und das 48 mal am Stück (2x25 – 2).