> Niklas Würzner, Academics-Spielmacher: "Bonn hat uns gezeigt, wie man Basketball spielt. Wir hatten überhaupt keine Energie. Das war das größte Defizit heute. Wir konnten taktisch überhaupt nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind nicht gut gestartet, da ist es schwer, zurückzukommen. Wir hatten nicht eine einzige gute Phase. Bonn hat das Match kontrolliert. Wir haben ihr Spiel gespielt. Das war das Problem."

> Akeem Vargas, Academics-Kapitän: "Das Ergebnis war auf jeden Fall sehr negativ. Wir haben von Bonn gezeigt bekommen, was man braucht, um ganz oben in der Bundesliga dabei zu sein – und mit welcher Energie und welchem Tempo man das Iisalo-System spielen kann. Die Videoanalyse wird deshalb sehr hilfreich für uns sein.Wir müssen das Positive sehen: Wir spielen das gleiche System und haben die gleiche Philosophie wie Bonn – jetzt muss das Ziel sein, einfach besser zu werden, in allen Dingen, die wir machen. Die Niederlage war eine bittere Pille, nach der Länderspielpause haben wir gegen Ulm aber die Chance, wieder zurück in die Spur zu kommen." beg