Name: Stefanie Stappenbeck

Geboren am 11. April 1974 in Potsdam.

Werdegang: In den 90er-Jahren ist Stefanie Stappenbeck eine gefragte Bühnenschauspielerin. Am Deutschen Theater, Berliner Ensemble und an den Hamburger Kammerspielen wirkt sie an Aufführungen mit. 1995 und 1999 wird sie von der Zeitschrift "Theater heute" als beste Nachwuchsschauspielerin des Jahres nominiert. Immer öfter ist sie auch im Fernsehen zu sehen. 1999 holt Margarethe von Trotta sie für ihr TV-Drama "Dunkle Tage". Stefanie Stappenbeck wird für ihre Rolle beim Deutschen Fernsehpreis mit dem Förderpreis und bei der "Goldenen Kamera" mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. In Heinrich Breloers Film "Die Manns – ein Jahrhundertroman" stellt sie 2001 die Schriftstellertochter Monika Mann dar. 2016 wird sie Nachfolgerin von Maja Maranow in der Krimi-Reihe "Ein starkes Team". Immer wieder unternimmt sie auch Ausflüge in andere Fernsehproduktionen, wie zuletzt in Jan Georg Schüttes wunderbaren Film "Für immer Sommer 90".

Aktuell: Am Samstag, 12. November", um 20.15 Uhr, ist sie im ZDF als Kriminalkommissar Linett Wachow in "Ein starkes Team" in der Folge "Schulzeit" zu sehen.

Privat: Stefanie Stappenbeck lebt mit ihrer Tochter in Berlin.