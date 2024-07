shy_shona_hintegrund

> Die Shona-Workshops im Zoo Heidelberg können individuell gebucht werden. Das Angebot läuft bis 8. September. Die Künstler sprechen englisch. Wer teilnehmen möchte, hat die Auswahl unterschiedlicher Serpentinsteine in verschiedenen Größen und Strukturen. Die Teilnahmegebühr beträgt für die ersten zwei Tage je 65 Euro. Jeder weitere Tag kostet 50 Euro. Hinzu kommen Materialkosten in Höhe von drei Euro pro Kilo Serpentinstein aus Zimbabwe. Die Tage des Workshops sind frei wählbar und müssen nicht zwangsläufig direkt aufeinander folgen. Die RNZ empfiehlt, mindestens zwei Tage einzuplanen. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich direkt bei Shona-Art unter Telefon 02302 / 9787428 oder per E-Mail. Infos: www.shona-art.de.