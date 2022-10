Anreise: Von Frankfurt nach Stockholm mit dem Flugzeug in zwei Stunden, z.B. mit Lufthansa. Von dort mit dem Mietwagen nach Sala (circa eineinhalb Stunden).

Unterkunft: Sätra Brunn liegt zwischen Sala und Västerås. Entzückend gemütliche Zimmer inmitten eines großen Gartens, für Familien ideal. Das Besondere: Der Spa-Bereich, 127 Euro pro Person mit Frühstück und Spa, https://satrabrunn.se/. Das Kloten Nature Resort bietet Camping, Glamping und Cottages. Letztere (5, 6- und 8-Bett Cottages) kosten 113 Euro pro Nacht, https://www.klotenresort.se/?lang=en

Unbedingt machen: Einen Abstecher in die ehemalige Silbermine in Sala, Waldbaden mit Spaziergang durch den Wald und dabei das Hörbuch KILN bei Spotify streamen. Farmaufenthalt, Handy-Detoxing und Waldbaden sowie Kochen auf dem offenen Feuer bietet ein Besuch bei Stina Barrsäter in Fallängetorp, https://www.vastmanland.se/ en/b2b/vastmanland-tourism-and-the- adventure-travel-trade-association2/ fallangetorp-farmstay/; In der Kolarbyn Eco Lodge können Gäste in die Wildnis eintauchen: Feuer machen, in Hobit-ähnlichen Hütten nächtigen, Waldtoilette, https:// kolarbyn.se/en/hem-english/

Weitere Infos: www.visitsweden.de; www.vastmanland.se/en