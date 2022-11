Anreise: Von Heidelberg bis Eibenstock sind es 420 Kilometer. Einen Bahnhof gibt es in Eibenstock nicht, weshalb sich die Fahrt mit dem Auto anbietet.

Übernachtung: Die schönste Art der Übernachtung ist die in einem Blockhaus direkt am Badesee im Saunadorf. Vom Balkon kann man direkt in den Badesee springen. Die zweistöckigen Blockhäuser "Dwina" und "Wolga" sind rustikal ausgestattet. Frühstück gibt es am Buffett im Saunadorf. Übernachtung für 2 Personen inklusive Frühstück, Saunadorfeintritt und Kurtaxe zwischen 200 Euro und 320 Euro.

Ein gutes Hotel in der Nähe ist der Parkhotel in Schwarzenberg, 20 Kilometer entfernt, www.parkhotel-schwarzenberg.de

Weitere Infos: www.badegaerten.de