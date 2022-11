Leimen. (lew) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße L600 ereignet. An der Stelle, an der es in Richtung Winzerhof Dachsbuckel beziehungsweise Weingut Bauer abgeht, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Wie Polizeisprecherin Samina Ashraf auf RNZ-Nachfrage berichtete, stießen die Autos frontal zusammen, wobei mehrere Insassen verletzt wurden. Wie schwer konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Zur Unfallursache erklärte sie, es habe sich um einen Fall von Vorfahrtsmissachtung gehandelt.

Nach RNZ-Informationen war es die Fahrerin eines Citroën C3, welche aus Richtung des Weinguts kommend, die Vorfahrt eines in Richtung Leimen beziehungsweise Heidelberg fahrenden Audis übersah. Insgesamt sollen sich bei dem Unfall drei Personen Verletzungen zugezogen haben, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurden.

Die L600 war fast zwei Stunden lang halbseitig gesperrt. Erst gegen 13.15 Uhr konnte die Sperrung zufolge wieder aufgehoben werden, so die Sprecherin. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.