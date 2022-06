> Der Campingplatz an der Friedensbrücke in Neckargemünd liegt direkt am Neckar, umfasst über 100 Plätze und ist ein kleines Familienunternehmen. Der 33-jährige Jan van der Velden hat den Platz vor rund zwei Jahren von seinem Vater übernommen, der noch immer tatkräftig mitanpackt. Auch der Bruder ist kürzlich mit in das Familienunternehmen eingestiegen. Sie wollen das Angebot immer weiter

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen