> Auch in Baden-Württemberg darf auf eine Fortführung des Sprach-Kita-Programms über den Sommer 2023 gehofft werden. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) kündigte nach der Bekanntgabe der Verlängerung vonseiten des Bundes wie berichtet an, mit der Arbeit "zügig beginnen" zu wollen, um eine eine Fortsetzung ab Juli 2023 zu ermöglichen. In Baden-Württemberg wurden im Zuge des Programms rund 1000 Fachkräfte eingestellt.