krs-c-Heilig-hint

> In der einstigen Suchtklinik im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Eiterbach hatten Ehrenamtliche im vergangenen März eine Unterkunft für bis zu 70 Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Eigentlich sollte die 2019 geschlossene Klinik abgerissen werden, doch der Investor verschob das Projekt, um den Familien seiner Arbeiter Unterschlupf zu bieten. "Eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft schwappte über das ganze Dorf", erinnert sich Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Ihr zufolge leben derzeit 30 Menschen in der Fachklinik, 14 davon unter 18 Jahren. Auf die Grundschule gehen sechs, in den Kindergarten "drei bis vier" ukrainische Kinder.

Im gesamten Ort wohnen laut Pfahl aktuell 62 Personen aus der Ukraine. Um sie kümmern sich Ehrenamtliche, die manchmal Fahrdienste übernehmen oder Arztbesuche begleiten. "Es gibt auch Personen, die Besuche abstatten oder auch einmal auf die Kinder aufpassen oder Spielnachmittage anbieten", so die Bürgermeisterin. Generell seien die Geflüchteten im Dorf gut vernetzt, ein Austausch finde statt. lesa