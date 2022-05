Infos:

Start/Ziel: Wanderparkplatz Forsthaus Hettingen

Streckenlänge: 14 Kilometer

Höhenmeter: 220 hoch und runter

Dauer: 3:50 h (abhängig von Pausen etc.)

Schwierigkeitsgrad: 4 (von 4)

Rastmöglichkeiten: Hönehaus, Bergkapelle Bubenrath, Jupiterbank

Anreise: Mit dem ÖPNV bis Buchen/Bahn-hof und dann via Buslinie 844 (Buchen-Osterburken) bis Rinschheim; mit dem Pkw: An der

