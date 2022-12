BIOGRAFIE

Name: Muriel Böttger

Geboren 1993 in Aachen

Werdegang: Muriel Böttger wächst in Köln auf. Am dortigen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium macht sie 2013 ihr Abitur. In Landau studiert sie von 2013 bis 2016 Psychologie. 2017 geht sie nach Cambridge und macht an der Anglia Ruskin University ihren Master in Positiver Psychologie. Heute arbeitet sie als Psychologin in Köln.

Privat: Mit ihrem Lebenspartner wohnt sie in Köln und erwartet im neuen Jahr ihr erstes Kind.