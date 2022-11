Anreise: Von mehreren deutschen Flughäfen Direktflüge nach Doha.

Einreise: Normalerweise benötigen Touristen für ihre Katar-Reise nur einen mindestens sechs Monate gültigen Reisepass. Bei der Einreise am Flughafen erhalten sie dann kostenlos ein Visum-Waiver, mit dem sie bis zu 90 Tage am Stück im Land bleiben dürfen.

Rund um die WM ist aber alles anders: Seit dem 1. November ist eine Einreise vorerst nur mit der sogenannten Hayya-Card möglich. Für diese "Fan-ID", wie die Organisatoren sie nennen, können sich ausschließlich Inhaber von WM-Spiel-Tickets registrieren.

Ticketinhaber können dann noch bis zu drei Personen benennen, die auch ohne Ticket eine Hayya-Card erhalten und damit (auch später als der Ticketinhaber) einreisen können. Dafür wird jedoch für alle über 12 Jahre eine Gebühr von rund 140 Euro (500 Katar-Riyal) fällig.

Die Sonderregelung mit der Hayya-Card gilt bis 23. Dezember, danach ist die Einreise mit Visum-Waiver wieder möglich.

Währung: 1 Katar-Riyal = 0,27 Euro (Stand: 27.10.2022)

Reisezeit: Im Sommer kann es sehr heiß werden. Angenehmer ist es im Winterhalbjahr. Im November und Dezember etwa liegen die Temperaturen tagsüber zwischen 25 und 30 Grad.

Fußball-WM: Das Turnier startet am 20. November, Finale ist am 18. Dezember. Fixpunkt der Weltmeisterschaft ist Doha. Noch am weitesten entfernt liegt das Stadion in der Stadt Al-Chaur - etwa 50 Kilometer nördlich von Doha. Die anderen sieben WM-Stadien liegen in der Hauptstadt oder in direkt angrenzenden Städten.

Informationen: www.visitqatar.qa/de-de