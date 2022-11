Anreise: Flüge gibt es von Teneriffa oder Gran Canaria mit Binter Canarias oder Canary Fly, die Fähre fährt von Sonntag bis Freitag einmal täglich von Los Christianos (Teneriffa) nach Valverde (El Hierro).

Unterkunft: Es gibt nur wenig Hotels, zum Beispiel den Parador de El Hierro in Las Playas, DZ ab 125 Euro, DZ/F ab 165 Euro; www.parador.es. Größer ist das Angebot von Apartments und Ferienwohnungen, zum Beispiel unter www.fewo-direkt.de

Unbedingt machen: Wandern auf dem Camino de la Virgen oder dem Camino de la Llanía, spektakuläre Aussichten auf den Miradores genießen, Baden in den Naturschwimmbecken, lokale Spezialitäten probieren.

Für Krimifans: Auf El Hierro wurde von 2019 bis 2021 die gleichnamige Krimiserie gedreht, die auch in Deutschland erfolgreich war. Es gibt zwei Staffeln mit 14 Folgen. Eine Karte in deutscher Sprache mit allen Drehorten ist in der Tourist-Info erhältlich.

Weitere Infos: www.elhierro.travel, www.transelhierro.com, www.elhierrogeoparque.es