NAS-Sicherung ist nichts für Jede und Jeden

Eine weitere Möglichkeit der Datensicherung ist ein Netzlaufwerk (NAS), das etwa am Router angeschlossen werden kann. Allerdings rät Sven Schulz von der "Computer Bild" Normal- und Gelegenheitsnutzern von der Lösung ab. "So ein Netzlaufwerk muss etwas aufwendiger eingerichtet werden und dürfte in der Anschaffung mit rund 300 bis 400 Euro auch eine ganze Ecke teurer sein als eine normale externe Festplatte." Zudem bestehe bei NAS-Systemen die Gefahr, dass sich Schadsoftware übers Netzwerk auf andere Geräte ausbreitet.