im Süden der Toskana

Infos:

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Basel, Gotthard-Tunnel, Como/Chiasso, Mailand, La Spezia nach Albinia (ca. 1050 Kilometer). Mit dem Zug: Von Mannheim nach Grosseto je nach Umsteige-Stopps in ca. 13 Stunden. Mit dem Flugzeug: Von Frankfurt nach Pisa

Camping: Für Wohnmobile: Campeggio Ai Delfini Balneario, Via Aurelia, Albinia/Orbetello. Sehr familienfreundlich. Breiter Sandstrand mit flachem Einstieg ins Meer. Schattige Bar, gutes Essen in der Trattoria "Da Luisa". Ideales Basiscamp für Ausflüge in die Maremma.

Ristorante: Locanda Poggio al Pero, Via Maremmana 143/145, Alibinia/Orbetello. Regionale Gerichte, vor allem Fisch- und Meeresfrüchte. Hier essen fast nur Einheimische. Unbedingt reservieren!

Beste Reisezeit: Die Hotels und Campingplätze sind im Estate Italiana, den heißen Sommermonaten Juli/August, vor allem an der Küste so gut wie ausgebucht. Wer es sich zeitlich leisten kann, reist am besten im Spätsommer, also im September beziehungsweise Oktober, oder in der Vorsaison, die auf Mai/Juni datiert, in die Maremma.