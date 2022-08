> Christian Neidhart, Trainer SV Waldhof: "Man kann besser in so ein Spiel reinkommen. Wir wollten kompakt stehen, nicht in Konter laufen. Und dann geraten wir durch einen langen Ball hinter die Kette in Rückstand. Da haben wir uns nicht gut abgesichert. Danach kamen wir aber besser rein. In der Halbzeit haben wir etwas umgestellt. So kamen wir besser ins Gegenpressing. Wir hatten viele

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen