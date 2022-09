> Die Dossenheimer Stiftung "Brücke nach Ecuador" unterstützt seit 2007 viele Hilfsprojekte in Santo Domingo de los Colorados – viertgrößte Stadt des Landes. Knapp 13.000 Euro fließen monatlich an Spenden in Projekte wie Kinder- und Altenheime, ein Zentrum gegen Unterernährung, eine Anlaufstelle für behinderte Kinder oder eine Kinderkrippe. Aber auch Stipendien für Schule und Universität

