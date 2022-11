> Über Gotthold Stettner (1871–1946) wurde in Heilbronn einiges veröffentlicht, im Museum im Deutschhof informiert eine "Stettner-Vitrine" über ihn, und es gibt in Heilbronn auch einen Gotthold-Stettner-Weg. Der Lehrer pflegte nicht nur sein Hobby als "Geologe", er bildete sich selbst und auch andere darin fort, publizierte, war an verschiedenen Ausgrabungen beteiligt und auch als Ratgeber in Fachfragen tätig, unter anderem beim Bau der Karl-Wüst-Brücke, des Wasserhochbehälters am Wartberg und bei der Anlage des Pfühlsees. Ebenso interessiert und engagiert war er als Lehrer und Anhänger der Reformpädagogik, und dies auch in der Politik, als Mitglied der liberalen DDP. Das brachte ihm Auseinandersetzungen mit Nazis ein, sodass er schließlich, bereits im Ruhestand, Heilbronn verließ und sich in Klingenberg niederließ, das damals noch kein Stadtteil von Heilbronn war. (bfk)