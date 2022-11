> Jutta Freimuth ist 1968 in der Lüneburger Heide geboren und aufgewachsen, machte dort Abitur und eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Als Theologie-Studentin arbeitete sie in Heidelberg an der Gloria-Kinokasse und hat später eine weiterführende Ausbildung zur Kauffrau für Filmtheatermanagement absolviert. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der Heidelberger Altstadt.

> Tillmann Steinhilber ist 1982 in der niedersächsischen Provinz vor den Toren Hamburgs geboren und kam nach mehreren Stationen als Student 2009 nach Heidelberg und lebt seitdem in der Altstadt. 2010 heuerte er beim Gloria-Kino an – zunächst an der Kinokasse, später als Filmvorführer und in der Kinoverwaltung. Wenn er nicht im Kino ist, findet man ihn in der Natur mit Freundin Iris, Hund Ole und einem Zelt.