> André Breitenreiter wurde am 2. Oktober 1973 in Langenhagen bei Hannover geboren.

> Der Stürmer durchlief von der U16 bis zur U21 sämtliche Jugend-Nationalmannschaften und schoss später in der Bundesliga in 144 Spielen für Hamburg, Wolfsburg und Unterhaching 28 Tore. In der Ober- und Regionalliga war er anschließend für Langenhagen, Kassel, Kiel, Cloppenburg und Havelse am Ball.

> Der TSV Havelse war auch seiner erste Trainerstation im Erwachsenenbereich. Anschließend ging es über Paderborn, Schalke, Hannover und Zürich zur TSG. Mit Ehefrau Claudia hat Breitenreiter zwei Kinder, Clara, 23, und Emil, 19. nb