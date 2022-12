> Die beiden Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Biblis haben nach Angaben des Energieerzeugers RWE in ihrer gesamten Laufzeit 511 Terawattstunden Strom geliefert. Zum Vergleich: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Stromverbrauch aller privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2019 bei knapp 127 Terawattstunden. Die beiden Druckwasserreaktoren in Block A und Block B gingen 1974 beziehungsweise 1976 in Betrieb. 2011 wurden beide Blöcke vom Netz genommen. lhe