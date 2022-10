Der Effekt der geplanten Sparmaßnahmen lässt sich bislang nur teilweise in Zahlen kleiden. Berechenbar ist er aber bei der Straßenbeleuchtung. Sind die 4000 Laternen nur eine Stunde weniger in Betrieb, werden neun Prozent der Stromkosten eingespart, bei der geplanten mindesten, drei Stunden dauernden Vollabschaltung also 27 Prozent. Nach der großangelegten Umrüstung auf LED verbrauchen die Eppinger Laternen derzeit rund 800.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Ein 27 Prozent geringerer Verbrauch bringt laut Bürgermeister Peter Thalmann zwar auch eine Ersparnis von 50.000 Euro jährlich mit sich, die Kosten für Umstellung und Umrüstung seien mit 50.000 bis 80.000 Euro aber teurer. (guz)