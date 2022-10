Reiseziel: Grönland lässt sich am besten von seinen Küsten her erleben. Die Reisen beginnen in der Regel ab der Hauptstadt Reykjavik auf Island.

Hurtigruten bietet mit dem Hybridschiff MS Fridtjof Nansen mehrere Routen nach Grönland an. Die Touren dauern circa 2 Wochen und werden mehrfach zwischen Juni und August angeboten zu Preisen ab 8490 Euro, inklusive An- und Rückreise, Vollpension und Exkursionen; www.hurtigruten.de